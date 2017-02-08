Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden dokuzu tutuklandı

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 1o şüpheliden dokuzu tutuklandı.

Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin, saldırgan Abdülkadir Maşaripov’la birlikte aktif faaliyetler yürüttüğü ve benzer eylem potansiyelleri bulunduğu belirtildi.

Tüm şüpheliler için, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından, Abdurrauf Sert’e ise ayrıca saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi nedeniyle 39 kez ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama talep edildi.

Mahkeme, dokuz şüphelinin tutuklanmasına karar verirken bir kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheli sınır dışı işlemleri için gözaltına alındığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sevk yazısında şüphelilerle ilgili şu tespitlere yer verildi:

“*Şüpheli Muhammed Ebulhasan, saldırgan Maşaripov ile Afganistan’ın Veziristan bölgesinde siyasi ve silahlı eğitim gördü. Maşaripov’la saldırı öncesinde dört kez buluştuğu tespit edildi.

*Şüpheli Abdurrauf Sert, Reina eyleminin planlayıcılarından. Halen gözaltında bulunan DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden (Madafalar) sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren Eyüp Korkusuz’un yardımcısı. Maşaripov’un Esenyurt’ta yakalandığı ve barındırıldığı evin kira kontratı fotoğraf olarak şüphelinin cep telefonundan elde edildi.

*Şüpheli Maierdan Tuersun, Küçükçekmece’deki telefon satışı yapılan işyerini DEAŞ militanlarının irtibat yeri olarak kullandırdı. Maşaripov’un kaçışı ve saklanması eylemlerini planlayan ‘Tulpar’ kod adlı İbrahim isimli DEAŞ militanıyla irtibatlı.

*Şüpheli Abulaiti Halike, saldırgan Maşaripov’un kaçmasına yardım eden ‘Tulpar’ kod adlı İbrahim’in yardımcısı. Telegram üzerinden çok sayıda örgütsel görüşmesi tespit edildi. Telefon incelemesinde çok sayıda örgütsel paylaşım elde edildi.

*Şüpheli Kuerban Muhemmedemınşeyh, Maşaripov’un saklanmasına yardım eden ‘Muhammed Fatih’ kod isimli Muhammed Ebu Hasan ile irtibatlı ve birlikte hareket ettiği tespit edildi. Maşaripov’a lojistik destek sağlayan şahıslarla irtibatlı.

*Şüpheli Maımaıtıalı Nuermaımaıtı, ‘Tulpar’ kod adlı İbrahim’in yardımcısı ve Telegram üzerinden çok sayıda görüşmesi tespit edildi. Reina saldrısından sonra Hatay’dan illegal yollardan DEAŞ’a katılmak için çıkarken yakalanan Abulıkemu Maıtırehemu ile irtibatlı. Telefon incelemesinde çok sayıda DEAŞ ile ilgili fotoğraf ve paylaşımların bulunduğu tespit edildi.

*Şüpheli Abudureheman Aıhemaıtıtıohet, Reina planlayıcısı firari şüpheli ‘Haku’ kod adlı Mustafa Dursun ile irtibatlı. Hatay’dan Suriye Devleti’ne geçmek üzereyken yakalandı. Üzerinde bulunan defterde patlayıcı madde ve bomba yapımını gösteren bilgiler elde edildi.

*Şüpheli Maımaıtıtuersun Sulaıman, kardeşi halen Suriye’nin çatışma bölgelerinde DEAŞ militanı. ‘Tulpar’ kod adlı İbrahim ve Muhammed Kod ile irtibatlı.

*Şüpheliler Abulıkemu Maıtırehemu ve Maımaıtıtuohetı Balatınıyazı ise DEAŞ’a katılmak amacıyla Hatay’dan geçmek üzereyken yakalandı.”