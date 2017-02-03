Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama talebi: Aralarında saldırganın eşi de var

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, “2014’ten beri yaşıyor olduğumuz fiili başkanlık yarattığı işsizlikle, enflasyonla ve istikrarsızlıkla vatandaşa büyük bir ekonomik yük olmayı sürdürüyor” dedi.