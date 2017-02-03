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Yaramazlara biraz batar!

Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama talebi: Aralarında saldırganın eşi de var

 

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Bu isimler arasında saldırgan Abdülkadir Maşaripov’un eşi de yer alıyor.

Fotoğraf: Reuters

IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov’un düzenlediği saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 11’i hakkındaki tutuklama talebinin gerekçesi olarak ‘silahlı terör örgütüne üye olmak,’ ‘nitelikli şekilde öldürmeye yardım etme’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlamaları yer alıyor.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen isimler arasında saldırgan Maşaripov’un eşi de bulunuyor.

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