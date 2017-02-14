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Yaramazlara biraz batar!

Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

 

Yılbaşı gecesi İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcısı yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

Burdur başsavcılığı, Türk asıllı Fransız vatandaş A.S.’nin yakalandığını duyurdu. Şüphelinin üzerinden IŞİD’li saldırgan Abdülkadir Maşaripov’un kaldığı evin kontratının çıktığı belirtildi.

İki gün önce yakalandığı belirtilen A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

A.S.’nin 2009 yılından bu yana Fransa’da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak’ta hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırgan Maşaripov saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmış, 11 Şubat’ta da tutuklanmıştı.

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