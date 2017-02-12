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Reina saldırganının ‘veda videosu’: Oğlum büyüyünce benim gibi intihar saldırısı yapsın

 

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov’un mail adreslerinde yapılan incelemede, 27 Aralık tarihinde çektiği bir ‘veda videosu’ tespit edildi.

Maşaripov’un söz konusu videoda, intihar saldırısı yapacağını, çocuklarının eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar saldırısı yapması tavsiyesinde bulunduğu belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Maşaripov saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘nitelikli şekilde birden fazla kişiyi öldürme’ ve ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması ve bulundurulması’ suçlarından hakimliğe sevk edilen Maşaripov, dün gece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

‘Kaldırıma oturtulup bırakıldı’

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, savcılığın sevk yazısında Maşaripov’un, IŞİD’in Türkiye sorumlularından olduğunu söylediği ‘Ebu Cihad’ kod isimli Yasser Mohammed Salem Radown’un talimatıyla Reina saldırısını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Sevk yazısında, “Maşaripov çıkış kapısı yakınlarında yere yatıp yaralı taklidi yaparak, sürünerek Reina’dan dışarıya saat 01.21 sıralarında çıktığında, Reina’nın kapısına gelen özel harekât polislerince yakalanmış, eylemin mağdurlarından zannedilip kollarından çekilerek kaldırıma oturtulup bırakılmıştır. Sonra polisler tekrar Reina’nın giriş kapısına dönmüşlerdir” denildi.

Maşaripov’un ifadesi sırasında şifresini verdiği mail adreslerinde yapılan inceleme sonucu, 27 Aralık tarihinde saat 23.57’de bir ‘veda videosu’ çektiği, görütülerde intihar saldırısı yapacağını, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar saldırısı yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.

Videoyu eşi çekmiş

‘Veda videosu’nun çekiminin eşi Zarina Nurullayeva tarafından yapıldığı belirtilirken, Maşaripov’a ‘Ebu Cihad’ kod isimli Yasser Mohammed Salem Radown tarafından gönderilen ses kaydı da saldırgana ait tabletten elde edilerek deşifre edildi.

Ses kaydında, saldırı sonrasında Maşaripov’un ailesine IŞİD’in sahip çıkacağı, bu konuda endişesi olmaması gerektiği, saldırıdan önce başka bir saldırı yapacak bir başka IŞİD üyesiyle görüşeceğine dair ‘Ebu Cihad’ın ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

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