Reina saldırganı yine savunma yapmadı; beş kişi tahliye edildi

Reina saldırısına ilişkin davada beş sanığın tahliyesine karar verildi.

1 Ocak 2017 gecesi Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı.

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Saldırıya ilişkin davanın duruşması bugün görüldü.

Saldırgan yine savunma yapmadı

Duruşmada 39 kişiyi katleden IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov bir kez daha savunma yapmadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti iddianamenin, fezleke özetinin ve raporların Özbekçe Kiril alfabesine tercüme edilmesine ve Maşaripov’a savunma hazırlaması için son kez süre verilmesine karar verdi.

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Maşaripov hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme,’ ’39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme,’ ’79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme,’ ‘silahlı terör örgütüne üye olma,’ ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma’ suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Beş tahliye

44’ü tutuklu 58 sanık hakkındaki davada beş sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davadaki tutuklu sanık sayısı 39’a düştü.

Diğer sanıklar için ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma önümüzdeki şubat ayına ertelendi.