Reina saldırganı Masharipov’un imam nikahlı eşinin 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’daki saldırıyı gerçekleştiren Abdülkadir Masharipov’un imam nikahlı eşinin bir buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Saldırgan Maşaripov saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmış, 11 Şubat’ta da tutuklanmıştı.
Saldırıyla ilgili bugüne kadar 50’yi aşkın kişi gözaltına alınmış, 23’ü tutuklanmıştı.
Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre Masharipov’un imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore’nin bir buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Tene Traore; Ayşe Mohammed, Dina Alaa Eıd Seyid Ahmed, Maşaripov’la birlikte Esenyurt’taki örgüt evinde yakalanmıştı.
Traore Suriye’deki çatışma bölgesine gitmek için Fransa’dan gelmişti. Somali vatandaşı Ayşe Mohammed da Suriye’deki çatışma bölgesine gitmeye hazırlanıyordu.
Traore, dün diğer dört şüpheliyle beraber tutuklanmıştı.