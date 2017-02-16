Reina saldırganı Masharipov’un imam nikahlı eşinin 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Karar Hükmünde Kararname (KHK) ile atılanlardan biri de İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanı Betül Celep. Celep, 6 Ocak’ta işine son verildiğinden bu yana Kadıköy’deki Kalkedon Meydanı’nda tek başına 13.00-19.00 saatleri arasında ‘direniyor’.