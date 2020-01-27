Reina saldırganı Masharipov için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İstanbul’da, eğlence merkezi Reina’da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18’i tutuklu 58 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı yapan Abdulkadir Masharipov’un 39 kişiyi kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Masharipov’u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve dört operasyondan son anda kurtulan Masharipov, olaydan 17 gün sonra Esenyurt’taki bir evde yakalanmıştı.

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Masharipov ifadesinde, “Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadım. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti” demişti.