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Reina katliamının zanlılarından Asparov Danimarka’da gözaltına alındı

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İstanbul’un Ortaköy semtindeki eğlence kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın sanıklarından İbrahimjon Asparov’un Danimarka’nın Vejle şehrinde gözaltına alındığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın aktardığına göre, Türkiye’nin iade talebi isteği üzerine gözaltına alındığı belirtilen Asparov, çıkarıldığı mahkemede ilk etapta dört hafta hapis cezasına çarptırıldı.

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Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov’a silah temin etmekle suçlanan ‘Danyelik İbrahim’ kod adlı Asparov daha önce Danimarka’da yakalanmış ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Danimarka basınına göre, Danimarka istihbarat servisi PET, geçtiğimiz haziran ayında Reina saldırısıyla ilgili olarak Asparov hakkında araştırma yapmış ancak herhangi bir ihbar ya da iade isteği olmadığı için daha fazla girişimde bulunmamıştı.

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