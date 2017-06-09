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Reina katliamı sanığı: 15 Temmuz’da sokağa çıktım, Türklük şuurum var


 

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamı gerçekleştiren IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov’la aynı hücreden olduğu iddia edilen tutuklu Abuliezi Abuduhamiti, IŞİD üyesi olmadığını belirterek, “15 Temmuz’da sokaklara çıkmış bir insanım. Benim Türklük şuurum var” dedi.

Fotoğraf: DHA

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberine göre Abuduhamiti ifadesinde Suriye’ye gittiğini kabul etti.

Şüpheli ifadesinde şunları söyledi: “İllegal olarak 2015 Nisan ayında bir sefer Suriye’ye giriş çıkışım oldu. Suriye’de bulunan arkadaşlarım beni aradı. Bana, ‘Sen orada çok eziyet çektin, buraya gel ve Çin’e gidip bir şeyler yapmak istiyorsan burada silah eğitimi al. Çin’e gidince bir şeyler yaparsın, Çinlilerin yaptığı eziyeti unutma’ dedi. Ben de Çin zulmüne karşı ileride bir şeyler yapmak düşüncesiyle Suriye’ye gittim. 15 gün kaldım ve döndüm. Herhangi bir eğitim ve faaliyete katılmadım. Çin zulmünden kaçarak Türkiye’ye geldim.”

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıktığını söyleyen Abuduhamiti, “Türkiye’ye karşı böyle bir şeyi nasıl düşünebilirim. Benim Türklük şuurum var. Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlıyım. Kesinlikle böyle bir olayın içerisinde bulunmam hatta düşünmem bile” dedi.

Maşaripov’un da aralarında bulunduğu 56 sanık, 11 Aralık’ta başlayacak ve beş gün aralıksız sürecek duruşmalarda, güvenlik gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nde bulunan salonda yargılanacak.

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Reina katliamı sanığı: 15 Temmuz’da sokağa çıktım, Türklük şuurum var

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamı gerçekleştiren IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov’la aynı hücreden olduğu iddia edilen tutuklu Abuliezi Abuduhamiti ifadesinde IŞİD üyesi olmadığını belirterek, “15 Temmuz’da sokaklara çıkmış bir insanım. Benim Türklük şuurum var” dedi.

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