Reina katliamı davası: 39 tutuklu sanıktan 19’una tahliye

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin 39’u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

Abdulkadir Maşaripov’un da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs’a erteledi.

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Fotoğraf: DHA

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de Cezaevi’nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti üzerlerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçeleriyle 19 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen 19 sanığın ayrıca yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbirleri de uygulanmasına karar verildi.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkadir Maşaripov, Tene Traore ve Zarina Nurullayeva’nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Mayıs’a erteledi.

Maşaripov savunmasını yaptı

Reina katliamı sanığı Abdülgadir Maşaripov savunmasında saldırıyı kendisinin yapmadığını, o gece elinde Kalaşnikof bulunan kişinin kendisi olmadığını söyleyerek hakkındaki tüm diğer suçlamaları da reddetti.



2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmiş, saldırının faili Abdulkadir Maşaripov ve bazı örgüt militanları saldırıdan 17 gün sonra yakalanmıştı.

32 tutuklu sanığın yargılandığı davanın onuncu duruşması bugün İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Maşaripov, iki yıl bir ay 17 gün sonra mahkemede savunmasını yaptı. Avukatının talebiyle kamu güvenliği ve dava konusu olayın vehameti gerekçesiyle mahkeme Masharipov’un kapalı celsede dinlenmesine karar verildi.

Medyayı suçladı

Eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle önce İran, ardından Pakistan, daha sonraysa Türkiye’ye geldiğini anlatan Maşaripov İstanbul’da da sürekli ev değiştirmek zorunda kaldığını anlattı.

Sanık, 2 Ocak 2017’de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek haberlerde kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik yaptığını söyledi.

Medyanın kendi ismini öne çıkarttığını ve yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını söyleyen Maşaripov, “Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim” dedi.

Sanık tüm suçlamaları, delilleri, yakalandıktan sonraki emniyete ve savcılığa verdiği ifadesini de reddetti.

Masharipov’un savunmasını tamamlamasının ardından kapalı görülen duruşmasında üç kişi de tanık sıfatıyla dinlendi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara karar alarak kapalı olarak yapılan duruşmayı açtı.

Mahkeme başkanı duruşmayı açtıktan sonra Abdulkadir Masharipov’u kastederek, “Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak…” diyerek tepki gösterdi.

Duruşmada daha sonra sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

Mahkeme başkanı tekrar söz verdiği Abdulkadir Masharipov’a “Bir şey anlatmadın, var mı söyleyeceğin bir şey” diye sordu. Abdulkadir Masharipov ise “Yok” diye cevap verdi.

Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Aradan sonra mahkeme heyeti 19 tutuklunun tahliyesine karar verdi.