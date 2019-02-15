Rehineyi kurtarmaya giden polis vurularak hayatını kaybetti: Saldırgan öldürüldü

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir kadını rehin alan adamın müdahaleye gelen asayiş ekibine ateş etmesi sonucu bir polis hayatını kaybetti. Saldırgan vurularak yakalandı.
Çetin Kaplan adlı kişi, sabah saatlerinde daha önce birlikte yaşadığı kadını başına tabanca dayayarak rehin aldı. Kadının kızının ihbarı üzerine 06.00’da eve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını polislere rehin alınan kadının kızı açtı. İçeri giren polis memuru Mehmet Aksoy, Çetin Kaplan’ın tabancasından çıkan mermiyle göğsünden vuruldu. Diğer polislerin ateşe karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada saldırgan öldürüldü. Çatışmada rehin alınan kadın da ayağından hafif yaralandı.
37 yaşındaki polis Mehmet Aksoy hastanede yaşamını yitirdi.
Uzaklaştırma kararı varmış
Rehin alınan kadının Çetin Kaplan hakkında altı ay önce savcılıktan uzaklaştırma kararı çıkarttığı ortaya çıktı.