Rehineyi kurtarmaya giden polis vurularak hayatını kaybetti: Saldırgan öldürüldü

Beykoz belediyesi, 18 milyon lira masraf yaptığı kiralık mesire alanının kullanım hakkını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimde bulunduğu Okçular Vakfı’na verdi. Üsküdar belediyesinin ilçe sınırlarında bulunan bir taşınmazı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkan vekilliğini yaptığı İlim Yayma Vakfı’na 49 yıl süreyle bedelsiz olarak verdiği üç gün önce ortaya çıkmıştı. Bugün de Beykoz […]