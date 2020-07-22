Rehine krizi, devlet başkanı, Facebook’ta, ‘Earthlings’i izleyin’ mesajını paylaşınca sona erdi

Ukrayna’da, dün yaşanan rehine krizi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin sosyal medyada, hayvan haklarını savunan bir belgeselin izlenmesini önerdiği mesajı paylaşmasıyla sona erdi.

Fotoğraf: Twitter

Yerel basının, hayvan hakları savunucusu olduğunu yazdığı 44 yaşındaki Maksim Kirvoş, sabah saatlerinde Lutsk kentinde, bir otobüsteki 13 kişiyi rehin aldı. Üzerinde tabanca ve el bombası bulunan Kirvoş, önce, polis ve gazetecilere onlarca hükümet yetkilisinin ismini vererek ‘terörist olduklarını itiraf etmelerini istediğini’ iletti.

Reklam

Polisin kullandığı ‘drone’a el bombası atan Kirvoş havaya ateş açtı.

Kirvoş, daha sonra gazetecilere Zelesnkiy ile görüşmek istediğini aktardı. Rehin alanlardan birini gazetecilerle görüştürdü. O kişi de, “Lütfen bu adamın devlet başkanıyla konuşmasını sağlayın” dedi.

Üç kişinin serbest bırakılması şartıyla 10 dakika süreyle Kirvoş’la konuşan Zelenskiy, Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaştı: “Herkes 2005 yapımı Earthlings’i izlemeli.”

Reklam

Devlet başkanıyla görüşmeden önce üç kişiyi serbest bırakan Kirvoş, mesajın paylaşılmasından sonra kalan 10 kişiyi de serbest bıraktı.

ABD’li oyuncu Joaquin Phoenix’in seslendirdiği Earthlings (Dünyalılar), gizli kamera kaytıları içeren bir belgesel. İnsanoğlunun, hayvan kaynaklı ürünleri elde ederken hayvanların maruz kaldığı kötü muameleyi gözler önüne seriyor.

Mesaj, rehineler serbest bırakıldıktan sonra Zelenskiy’nin hesabından silindi. Zelenskiy, “İnsan hayatı her şeyden değerli. Neyse ki kimseyi kaybetmedik” ifadelerini içeren bir mesaj paylaştı.

Yerel basın, Kirvoş’ın on yıla yakın süre dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulndurmak suçlarından hapis yattığını yazdı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da kimsenin yaralanmadan krizin sona erdiğini belirterek, “Film gerçekten güzel. İzlettirmek için tüm ülkenin böyle bir korku yaşamasına gerek yoktu” ifadelerini kullandı.