Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Uğur D. (32) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Vesile D.’yi (55), Hacı Ali Öztürk Mahallesi’ndeki evde rehin aldı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve ilçe emniyet müdürü Bedrettin Sarıtaş, Uğur D.’yi ikna etmeye çalıştı.

Uğur D., ikna çalışmaları sürdüğü sırada annesine pompalı tüfekle ateş etti.

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Eve giren özel harekat ekipleri zanlıyı yakaladı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde başından vurulan anne Vesile D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.