Rehber öğretmene ‘darp’ ve ‘tehdit’ten iki yıla kadar hapis istemi

Konya’da yaşayan 41 yaşındaki rehber öğretmen Deniz E. hakkında 24 yaşındaki bir genci darp ettiği gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ ve ‘darp’ suçlarından iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Selçuk ilçesinde bir ilkokulda rehber öğretmen olarak çalışan Deniz E., daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini şikayet eden komşusunun kızı 24 yaşındaki Büşra Ç.’yi 15 Ağustos 2019’da apartmanın girişinde darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Öğretmenin eşinin de olay yerine giderek Büşra Ç. ve ailesine saldırdığı öne sürüldü.

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Saldırıyı anlatan kadın, “Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?” dedi.

Deniz E. ise Büşra Ç.’nin kendisine omuz attığını, “Ne yapıyorsun?” diyerek kadını iteklediğini, saldırıya ve hakarete maruz kaldığını söyledi.

Olaya ilişkin iddianamede, öğretmenin Büşra Ç.’ye elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, darp ettiği ve “Ben sana daha göstereceğim” diye tehditte bulunduğu kaydedildi.

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Savcı, eşine de ceza istedi

İddianamede, Deniz E.’nin 43 yaşındaki eşi Kurtuluş E.’nin de elindeki bulunan sopayla Büşra Ç., Ayşe Ç. ve Recep Ç.’nin üzerine doğru yürüdüğü sırada etraftakiler tarafından sopanın elinden alınarak engellendiği, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu sırada müştekilere karşı, “Sizin kanınızı içeceğim” sözleriyle tehdit ve haraket ettiği dile getirildi.

Kurtuluş E.’nin müştekilere karşı ‘kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe şartı oluştuğu belirtilerek cezalandırılması istendi.

Kurtuluş E., emniyetteki ifadesinde ise olay günü eşinin kendisini arayıp darp edildiğini söylediğini, olay yerine gittiğinde eşinin müştekiler tarafından sıkıştırıldığını gördüğünü, bu sırada yolda bulduğu tahta parçasını korkutmak amaçlı eline alıp, yanlarına gittiğini ancak müştekilere karşı elindeki sopayı kullanmadığını ileri sürdü.