Rehabilitasyon öğretmenleri haklarını istiyor

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler; izin, maaş, kıdem ve ek ücretler konularında haklarının iyileştirilmesini istiyor.

Fotoğraf: Gautam Arora, Unsplash

Cumhuriyet’in haberine göre seslerini Milli Eğitim Bakanlığı’na duyurmak isteyen öğretmenler, çalıştıkları kurumlarda elden maaş alarak sigortasızlığa mahkum edildiklerini söyledi.

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Öğretmenlerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Haftada 20 saat aylık karşılığı, 20 saat ise ders saat ücretli sözleşme imzalamamıza rağmen maaşlarımıza banka üzerinden Belirli Süreli İş Sözleşmesi imzalatılarak tarafımıza asgari ücret veriliyor. Bu kurumlarda çalışarak herhangi bir sendika üyeliğimiz ve kendimizi savunacak herhangi bir merci bulunmuyor. Kıdem tazminatı hakkımız da yok sayılıyor. Haftanın altı günü çalıştırılıp, 40 saat üzerinden derslere girilmesi ve günlük 8 saat derse girmeye zorlanıyoruz.”

Çalışma koşullarının çok kötü olmasından şikayet eden öğretmenler, bayram tatillerinin olmadığını, hastalandıklarında ya da hastaları olduğunda izin almakta zorluk çektiklerini ya da izinden dolayı maaşlarından kesinti yapıldığını anlattı. İdari izinlerin rehabilitasyon merkezlerini kapsamadığını ifade eden öğretmenler, iş güvencelerinin de olmadığını söyledi.

Öğretmenler iş güvencesi hakkında şunları söyledi: “İşten çıkarılan öğretmenlerin, sözleşmenin yenilenmemesi durumunda başka bir yerde sil baştan başlamak zorunda kalan öğretmenin maaşı düşüyor, yıllık izni düşüyor. Daha düşük fiyata çalışacak birinin bulunması durumunda çalışmakta olan öğretmenin emeği, tecrübesi, öğrencileriyle olan iletişimi, bağı yok sayılıp tazminat ödenmeden işten çıkarılıyor. Bu durum geleceğimizi güvence altına almamıza engel oluyor.”