Rehabilitasyon merkezine saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı; saldırgan intihar etti

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezine yönelik silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Saldırgan eşini bıçakladıktan sonra intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yunusemre Mahallesi’ndeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine giden Ramazan A., henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

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Göğsünden vurulan iş yeri sahibi Enes Malik Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırıda Güloğlu’nun babası Musa Güloğlu başından ve boynundan, temizlik görevlisi Aysel Y. ise kolundan yaralandı. Yaralılar çevreki bir hastanede tedaviye alındı. Güloğlu’nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan saldırgan, Osmangazi ilçesindeki evine gitti.

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Eşi Gülsüm A’yı karnından bıçakla yaralayan Ramazan A, daha sonra Tabakhane bölgesindeki bir hurda deposundaki barakada yaşamına son verdi.