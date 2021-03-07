Reha Kapsal: Sergen Yalçın’ın çıkaracağı dersler…

Kartal 2-1 koruyarak 3 puan alıp yoluna devam etmesini bildi. Bu maçtan Sergen Yalçın’ın çıkaracağı çok ‘dersler’ var.

1-Maç 2-0’ken maçı koparacak golleri oyuncularına konsantrasyonu bir anda bile bırakmaması gerektiğini mutlaka anlatması gerekir.

2-Oyuna iyi başlayan iyi devam ettiren ama iyi bitiremeyen bu dalgalanmaları çözmesi gerekir.

3-Penaltıdan önce Antep’in pozisyonu belki yoktu ama geri yaslanarak, rakibin hücum yapmasına ortam sağlayarak oyunu kabullenmesi ve devamında penaltıdan gol yemesi direkten dönen top yüzünden savunma dengesizliğini gözden geçirmesi gerekir.

Reha Kapsal’ın yazısı