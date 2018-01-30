Yasa paketi: Şirket kurmak ve inşaat kolaylaşıyor, iflas erteleme yasağı kalkıyor

Hükümet, hazırladığı ekonomik reform paketi ile şirketlere vergi denetimi, şirket kuruluşu, inşaat ruhsatlarının verilmesi gibi konularda bir dizi kolaylık getirmeye hazırlanıyor.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ekonomik ortamın iyileştirmesi amacıyla hazırlanan 93 maddelik reform yasa paketini açıkladı. Pakette yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

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– Şirket kuruluşunda yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı kaldırılıyor.

Vergi yoklaması hafifliyor

– Vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen her şirkete yoklamaya gidilme zorunluluğu kaldırılıyor. Maliye Bakanlığı ihtiyaç hissettiği şirketlere yoklama için gidebilir.

Tek adımda şirket kurulacak

– Şirket kuruluşunda gerekli olan yedi bürokratik işlem bire indiriliyor.

Şirket kurtarma operasyonu

– Konkordato ilen sistemi revize edilerek şirketler için ‘Kurtarma Anlaşması Kurumu’ oluşturuluyor.

İnşaatta belediye inisiyatifi azaltılıyor

– İnşaat izinleri sürecinde 18 toplam işlemin 12’si belediyelerde yürütülüyordu. Belediyedeki işlem sayısı beşe indiriliyor. Kalan altı işlemin beşi elektronik ortama alınıyor. Yapı Denetim Kanunu’nda gerçekleştirilecek değişikliğin biri de inşaat ruhsatındaki imza sayısını 18’den bire düşürülüyor.

– SGK borcu yoktur yazısını elektronik ortamda belediyelere aktarılabilecek.

Gümrüklerde tarife ucuzluyor

– İthalat ihracatta bürokrasi minimuma iniyor. Antrepoda geçici depolama işletmecilerinin hizmet bedeli üst sınır konularak üzere tarifeye bağlanıyor. Teslim talimat formu bedeli için üst sınır getiriyoruz. Gümrük Müşavirleri için de üst sınır getiriyoruz.

– Hükümet, 31 Temmuz 2016’da çıkardığı 669 sayılı ohal KHK’sı ile şirketlere getirdiği iflas erteleme yasağını bu reform paketi ile kaldırıyor. İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak şekilde yeniden düzenleniyor.