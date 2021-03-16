‘Reform’ kulisi: Paket bürokraside de hayal kırıklığı yarattı; Albayrak’ın etkisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘reform’ çalışmaları kapsamında duyurduğu ekonomi paketinin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı şekliyle çıkmadığı, Cumhurbaşkanlığı’nda önemli değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, geçen haftaki duyurusunda, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye dönük bir paket hazırladıklarını, üretimde verimliliği artırarak potansiyel büyümeyi yukarı taşımayı hedeflediklerini anlatmıştı.

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Uzmanlar paketin reform sayılamayacağı, sadece sorun tespit edilen başlıklarda düzenlemeleri içerdiğini söylemişti.

Muhalefet ise AKP’nin iktidarı boyunca 20’den fazla ekonomi paketi açıkladığını, bunların işe yaramadığını çünkü uygulamada sorun olduğunu savunmuştu.

Cumhuriyet’ten Erdal Sağlam, paketle ilgili bürokratlardan edindiği bilgileri köşesinde paylaştı.

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Hayal kırıklığı

Buna göre, Elvan ve ekibinin sektör temsilcileri ve çeşitli gruplara danışarak hazırladığı pakete Cumhurbaşkanlığı’ndaki yetkililer müdahale etti, ortaya çıkan paket bürokraside de hayal kırıklığı yarattı. Bu değişikliklerde eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın doktora çalışmalarındaki danışmanı Prof. Erişah Arıcan’ın isminin öne çıktığı belirtildi.

Bürokratların açıklanan paketi ‘birçok sorun başlığının alt alta sıralandığı, reform denebilecek ciddi bir uygulama maddesi bulunmadığı’ yönünde değerlendirdiği kaydedildi.

Bürokratlar paketle ilgili ‘ya Bakan Elvan’ın açıklanan tedbirlerin nasıl yapılacağı konusunda net taahhütte bulunulmaması isteğine uyduğu ya da nasıl yapılacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğü’ yönünde yorum yaptı.

Arıcan ismi öne çıktı

Buna göre, bürokratlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan giden metinlerin Cumhurbaşkanlığı’ndaki muhatabının Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu söyledi. Bu durumun ‘Berat Albayrak’ın öne çıkarılan hocası kanalıyla, etkisini sürdürdüğü söylentilerine’ neden olduğu belirtildi.