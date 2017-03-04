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Referendum mitingine izin vermeyen Hollanda Başbakanı: Ülkemiz kampanya alanı değil

 

Türkiye’ye referandum mitingi için izni vermeyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ‘ülkelerinin siyasi kampanya alanı olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen Rotterdam’daki miting, 11 Mart’ta yapılacaktı.

Ancak Hollanda hükümeti, mitinge ‘tamamen karşı olduğunu’ belirterek izin vermemişti.

‘Ülkemiz siyasi kampanya alanı değil’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Facebook hesabından açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, miting için Türkiye’nin resmen başvurduğunu ancak işbirliği yapmayı düşünmediklerini aktardı.

Rutte, ‘gerekçesi’ni de “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda’nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” sözleriyle açıkladı.

Almanlardan da ret gelmişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantılar iptal edilmişti.

Bunun üzerine Bozdağ Alman mevkidaşıyla görüşmesini iptal ederek Türkiye’ye dönmüştü.

Alman hükümeti ise Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

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