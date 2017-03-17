Referandumu izleyecekler: 24 gözlemcili AGİT heyeti Türkiye’de göreve başladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT), ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunu izlemek üzere Türkiye’ye gönderdiği heyet resmi olarak göreve başladı.

Gözlem heyetine başkanlık eden Tana de Zulueta, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında heyetin Türk makamlarının daveti üzerine görevlendirildiğini belirterek, heyette Ankara’da yerleşik 11 uzmandan oluşan çekirdek ekibin yanı sıra ülkenin çeşitli yerlerinde görevlendirilecek 24 uzun dönemli gözlemci bulunacağını açıkladı.

Heyet, referandumu AGİT taahhütleri ve demokratik seçimler için gerekli diğer uluslararası standartlar ve iç hukuk açısından gözlemleyecek. Gözlem sırasında devlet yetkilileri, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle de görüşmeler yapacağı belirtilen heyetin, sandıkları da ziyaret edeceği kaydedildi.

Ancak gözlem heyetinin hangi illerde görevlendirileceği ise belirlenmedi.

Referanduma ilişkin rapor hazırlanacak

Konuyla ilgili açıklama yapan gözlem heyetine başkanı Tana de Zulueta, “Gözlemci heyeti bu kapsamda kampanya faaliyetlerini, referandumla ilgili kurumların işleyişini, referandum mevzuatının uygulanmasını izleyecek, kapsamlı bir medya izlemesi de yapacak” diye konuştu.

Heyet, referandumdan bir gün sonra AGİT Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemcileri ile düzenleyeceği basın toplantısı ile referanduma ilişkin ilk bulgularına ve sonuçlarına dair bir rapor açıklayacak.

Nihai rapor ise, referandumdan sekiz hafta sonra yayınlanacak.