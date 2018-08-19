Referandum sonrası kapanmıştı: Erbil-Kerkük karayolu yeniden açıldı

Irak’ta Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) geçen yıl yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi yönetimin ile Kerkük’e girmesinin ardından kapanan Erbil-Kerkük karayolu bugün düzenlenen törenle yeniden trafiğe açıldı.

Merkezi Bağdat yönetiminin referandumdan sonra tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra peşmergeler Kerkük’ten çekilmiş ve Kerkük-Erbil karayolu trafiğe kapatılmıştı.

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Merkezi yönetim ile KBY yönetiminin anlaşması sonucu karayolu 10 ayın ardından bugün düzenlenen törenle yeniden ulaşıma açıldı. Açılış töreninde konuşan Erbil Emniyet Müdürü Ebdulhalik Telet, 18 Ekim 2017 tarihinde yaşanan çatışmalarda tahrip olan Pirde Köprüsü’nün yerine şimdilik kurulan geçici köprüyle ulaşımın sağlanacağını söyledi. Kurulan köprünün demirden inşa edildiğini ve kapasitesinin 68 ton olduğunu söyleyen emniyet müdürü Telet, ilk etapta küçük tonajlı araçların köprüyü kullanacağını belirtti. Karayolunun açılması ile birlikte köprünün güvenliğinin Erbil ve Irak federal polisi tarafından sağlanacağı belirtildi.