Referandumda muhtarın sandık başında seçmene müdahalesi kamerada

Diyarbakır’da referandum günü cinayetle biten kavganın başlama görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde muhtarın bir seçmene müdahalesi de net şekilde görülüyor.

Çermik ilçesinde 16 Nisan’da referandumda oy kullanma sırasında akraba iki grup arasında çıkan kavgada ve devamında gelişen olaylarda iki kişi hayatını kaybetmişti.

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Eski korucu Mehmet Yıldız olayın ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, kavganın muhtar Hıdır Yıldız’ın bir seçmene müdahalesiyle çıktığı belirtilmişti.

Seçmene müdahale kamerada

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

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Davanın dün görülen ikinci celsesinde söz hakkı alan mağdur avukatı Mehmet Emin Aktar, “Sanığın babasının, sandık başında H. Yıldız’a müdahalesine ilişkin görüntü kaydı müvekkiller tarafından bize ulaştı. 1 dakika 32 saniyelik görüntü ve seslerin izlenip kayda geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Görüntülerde H. Yıldız’ın sandığa doğru yürürken yolunun amcası ve kayınpederi olan muhtar Hıdır Yıldız tarafından kesildiği görülüyor. Muhtar Yıldız, öldürülen Abdurrezzak Yıldız’ın kızı olan H. Yıldız’ın elindeki zarfı almaya çalışıyor.

Görüntülerde H. Yıldız’ın amcasına tepki göstererek zarfı vermemekte direndiği görülürken bu sırada çevrede bulunan kişiler muhtara müdahale ediyor. Daha sonra ise bağırma ve tartışma sesleri ile görüntü sona eriyor.

Muhtara dava yok

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca seçmene müdahale ederek olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen muhtar Hıdır Yıldız hakkında yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Savcılık, ‘kasten öldürme suçuna azmettirme’ suçundan açılan soruşturmada, kamu davasını açılmasını gerektirecek şüphede delil bulunmadığını belirtti.

Öte yandan Mehmet Yıldız hakkında da iki kez kasten öldürme suçundan müebbet istendi.