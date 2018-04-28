Referandumda ‘Hayır’ demişti: Erdoğan’a göre 24 Haziran’da İstanbul ne derse o olur

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’un belirleyici olacağını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İstanbul ne derse Türkiye onu der. 2017 halkoylamasında İstanbul’da yaklaşık dört buçuk milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde ‘Evet’ oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm” dedi.

AKP İstanbul Kadın Kolları’nın kongresinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “İstanbul’da iddia ve güç sahibi değilseniz Türkiye’nin kalanında belli bir düzeyin üzerine çıkmanız imkansız hale geliyor. 2017 halkoylamasında yüzde 48,6 düzeyinde ‘Evet’ oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Şimdi yeni bir yoldayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyun üzerine 1-1,5 milyon koyabileceğimize ben inanıyorum.”

Reklam

‘CHP demek tezek demektir’

Erdoğan konuşmasında CHP’ye de yüklendi: “CHP susuzluk demektir. O zaman İstanbul’da CHP iktidarı vardı, onlar bizi susuz bıraktılar. Ümraniye’de çöplük patladı. CHP çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. CHP demek hava kirliliği demektir. CHP demek tezek demektir. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için cumhurbaşkanı olarak mesaimin İstanbul’a vermemden daha tabii bir şey olamaz. İçerideki Soros’lar, dıaşarıdaki Soros’lar AK Parti’yi nasıl bitiririz diye çalışıyorlar. Bitiremeyeceksiniz.”

CHP’nin, 15 milletvekilini grup kurması için İYİ Parti’ye göndermesine de değinen Erdoğan, bu durumun halka saygısızlık olduğunu savundu: “Diktatörün ta kendisi sensin. Öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var, üzüldüm. Ne yapsın garibim, genel başkanları emretti oraya gitti. Gitti de parlamentoda mevcut partisinin sırasında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Bu ana muhalefet bu ülkeye bunu da kazandırdı. Asıl belirleyici milletimdir, 24 Haziran’da bunu sana gösterecek.”

Reklam