‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP’li istifa etti

“Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun” dediği için istifası istenen Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem istifa etti.

‘Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ konulu konferansta konuşan Erdem, “Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” demişti.

AKP yönetimi Erdem’in istifasını isterken, Akhisar başsavcılığı da Erdem hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.