Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP’li istifa etti

 

“Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun” dediği için istifası istenen Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem istifa etti.

Fotoğraf: DHA

‘Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ konulu konferansta konuşan Erdem, “Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” demişti.

AKP yönetimi Erdem’in istifasını isterken, Akhisar başsavcılığı da Erdem hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP’liye soruşturma

Başbakan Yıldırım, ‘Hayır’cılar kokteyline IŞİD’i de ekledi

Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır

Yıldırım’dan ‘Hayır’cılara: Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olurlardı

Erdoğan: Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor

Bakan Bozdağ’dan ‘kullanışlı propaganda’: PKK, ‘FETÖ’ ve DHKP-C ‘Hayır’ diyecek

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...