Referanduma giderken: Çatışma kentlerinde 400 bin seçmen göç etmek zorunda kaldı

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sisteminde MHP ve Kürt seçmenlerin oyunun belirleyici olacağı konuşulurken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaklaşık 400 bin seçmenin yaşadıkları yerden göç ettiği tespit edildi.

Dihaber’de yer alan habere göre, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği, (GABB) sokağa çıkma yasağı ve operasyonların yapıldığı 16 il ve ilçede seçmen değişimiyle ilgili verileri topladı. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin karşılaştırıldığı araştırmada yaklaşık 400 bin insanın yaşadığı yerden göç ederek bölgenin başka kentlerine yerleştiği kaydedildi.

Nusaybin ilk sırada

Buna göre, halkın en fazla göçe zorlandığı yer, 134 gün altı mahallede sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesi oldu. İlçede 65 bin kişi göçe zorlandı, 1 Kasım seçimlerine göre seçmen sayısı 6 bin 240 azaldı.

Nusaybin’i 4 bin 14 seçmenin göç etmesiyle Şırnak izledi. Raporda Şırnak’ta 6 bin 770 yapının haritadan silindiği, 50 bin kişinin barınma hakkından yoksun bırakıldığı, binlerce kişinin kentin çevresinde kurdukları çadırlarda barındığının altı çizildi.

Raporda, 1984 seçmenin göçüyle Yüksekova üçüncü sırada yer aldı. Altı mahallesinde bir yıl iki ay 24 günle dünyanın en uzun sokağa çıkma yasağının konulduğu Diyarbakır’ın Sur ilçesinde de yaşanan göç ve yıkımla birlikte seçmen sayısı 938 kişi azaldı.

Cizre’de artış

Nusaybin, Şırnak, Yüksekova ve Sur’un aksine, ‘vahşet bodrumları’yla akılda kalan Cizre’de seçmen sayısı arttı. Bunda Şırnak, İdil ve Silopi’den göç edenlerin Cizre’ye barınması etkili oldu. İlçede 1 Kasım seçimlerine göre 2 bin 267 seçmen arttı.

Raporda, bölgede yoğun göçle birlikte seçmen yoğunluğunun hayli değiştiği ancak bunun resmi rakamlara yansıtılmadığı da vurgulandı.

Raporda elde edilen verilere göre, Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Beytüşşebap, Sur, Silvan, Bismil, Dicle, Lice, Nusaybin, Dargeçit, Derik, Yüksekova, Şemdinli ve Varto’daki 7 Haziran, 1 Kasım ve Ocak 2017 seçmen listesindeki değişimler şöyle:

* Silopi’de 7 Haziran seçimlerinde seçmen sayısı 59 bin 317, 1 Kasım’da 59 bin 393, Ocak 2017’de ise seçmen sayısı 62 bin 978 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 3 bin 585 seçmen arttı.

* Bismil’de 7 Haziran seçmen sayası 62 bin 978, 1 Kasım’da 63 bin 452, Ocak 2017’de ise 65 bin 608 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 2 bin 156 seçmen arttı.

* Dicle’de 7 Haziran seçmen sayısı 22 bin 221, 1 Kasım’da 22 bin 171, Ocak 2017’de ise, 22 bin 632 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 461 seçmen arttı.

* İdil’de 7 Haziran seçmen sayısı 36 bin 405, 1 Kasım’da 34 bin 780, Ocak 2017’de ise 36 bin 405 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında bin 625 seçmen arttı.

* Lice’de 7 Haziran seçmen sayısı 16 bin 33, 1 Kasım’da 15 bin 823, Ocak 2017’de ise 15 bin 879 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 56 seçmen arttı.

* Dargeçit’te 7 Haziran seçmen sayısı 15 bin 21, 1 Kasım’da 15 bin 74, Ocak 2017’de ise 15 bin 409 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 335 seçmen arttı.

* Derik’te 7 Haziran seçmen sayısı 33 bin 197, 1 Kasım’da 33 bin 376, Ocak 2017’de ise 33 bin 611 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 235 seçmen arttı.

* Cizre’de 7 Haziran seçmen sayısı 67 bin 175, 1 Kasım’da 66 bin 297, Ocak 2017’de ise 68 bin 564 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 2 bin 267 seçmen arttı.

* Silvan’da 7 Haziran seçmen sayısı 47 bin 676, 1 Kasım’da 47 bin 748, Ocak 2017’de ise 47 bin 879 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 131 seçmen arttı.

* Beytüşşebap’ta 7 Haziran seçmen sayısı 9 bin 723, 1 Kasım’da 9 bin 850, Ocak 2017’de ise 9 bin 626 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 224 seçmen azaldı.

* Varto’da 7 Haziran seçmen sayısı 19 bin 439, 1 Kasım’da 19 bin 239, Ocak 2017’de ise 19 bin 178 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 61 seçmen azaldı.

* Şemdinli’de 7 Haziran seçmen sayısı 31 bin 860, 1 Kasım’da 32 bin 471, Ocak 2017’de ise 32 bin 409 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 62 seçmen azaldı.

* Sur’da 7 Haziran seçmen sayısı 69 bin 397, 1 Kasım’da 68 bin 532, Ocak 2017’de ise 67 bin 594 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 938 seçmen azaldı.

* Yüksekova’da 7 Haziran seçmen sayısı 68 bin 157, 1 Kasım’da 69 bin 331, Ocak 2017’de ise 67 bin 347 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında bin 984 seçmen azaldı.

* Şırnak kent merkezi 7 Haziran seçmen sayısı 46 bin 706, 1 Kasım’da 46 bin 710, Ocak 2017’de ise 42 bin 696 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 4 bin 14 seçmen azaldı.

* Nusaybin’de 7 Haziran seçmen sayısı 64 bin 565, 1 Kasım’da 65 bin 158, Ocak 2017’de ise 58 bin 918 kişi olurken, Ocak-Kasım arasında 6 bin 240 seçmen azaldı.