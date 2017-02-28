Referandum ortaklığından ‘Kürdistan’ bayrağı tartışmasına: İyi niyetle izah edilemez

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemi için ‘ortaklığa’ soyunan MHP ile AKP arasında Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağı nedeniyle kriz çıktı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Türkiye ziyaretinde neden bayrak kullanıldığını sorgulamış, şunları söylemişti: “Bu ziyaretin neden ve sonuçları değerlendirmemiz içinde değildir. Barzani’nin ziyareti üzerine Atatürk Havalimanı’nın bayrak direğine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. IKBY adı altında Irak bayrağı ile asıldığı görülmüştür. Bu Irak’ın kendi iç meselesidir. Ancak bu bayrağın asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir.”

‘Barzani’nin bayrağına tahammülümüz yok’

Bayrağın asılmasına kimin izin verdiğini soran Bahçeli, “Bir bürokrat şuursuzluğu mudur yoksa bir komplo mudur? Peşmerge ne zaman bayrağa sahip olmuştur? Bizim Barzani’nin bayrağını görmeye kesinlikle tahammülümüz yoktur. Türkiye’ye kefen biçen çürümüşün ağırlanması milli vicdanı rahatsız etmiştir” demişti.

‘Bir bayrak hikayesidir gidiyor’

Bahçeli’nin bu sözlerine Başbakan Binali Yıldırım’dan jet hızında yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin ‘özerkliği’ne dikkat çekerek, yeni bir durum varmış gibi algı yaratıldığını söyledi.

Yıldırım, “Dün de Sayın Mesud Barzani ile ikili ilişkiler, PKK’ya karşı işbirliği ve terörle mücadelede etkin bir çalışma yapılması konularını ele aldık. Bir bayrak hikayesidir gidiyor. Irak Anayasası’na göre, kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları, bayrağı vardır ve dünyada da bu şekilde tanınır. Yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil” diye konuştu.

‘Irak Anayasası’nın gereği neyse saygı duyarız’

Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyleyen Yıldırım, “Türkiye, Irak Anayasası’nın gereği neyse saygı duyar. Bizim bunun dışında başka diplomatik teamül geliştirmek gibi bir uygulamamız olmadı” dedi.

Konuyu PKK’ya getiren Yıldırım, şöyle devam etti: “Kürt kardeşlerimizle bizim bir sorunumuz yoktur. PKK’nın Kürtleri temsil etmesi koca bir yalandır. Problem Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını dar eden terör örgütü PKK’nın ta kendisidir. Bu terörle mücadeledeki amacımızda orada yaşayan Kürt kökenli, onurlu vatandaşlarımızı terör örgütü belasından kurtarmaktır.”