Referandum ortaklığında ‘bayrak’ çatlağı: Barzani bize tercih mi ediliyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Türkiye ziyaretine ağır eleştiriler getirdi: “Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam.”

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, Barzani’nin ziyareti sırasında Irak ve Türkiye bayraklarıyla beraber göndere çekilen Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını ‘bez parçası’ olarak tanımladı: “Bayrak; milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemidir. Peki 26-27 Şubatta İstanbul ve Ankara’ya astırılan bez parçası nedir? Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenmiş suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar? Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa, buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim?”

‘Ne oldu da ağırlandı’

Irak Anayasası’nda ‘araştırma yaptığını’, ancak ‘Barzani’ye özgü’ bir bayrak tanımı göremediğini vurgulayan Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Bir bayrak hikayesidir gidiyor” sözlerine de ateş püskürdü: “Bilmelidir ki, bayrak hikaye değildir, haya ve hakikattir. Bu hakikat ise şerefli Türk bayrağıdır; ona eş tutulmaya kalkılan ise basit bir bez parçasıdır. Sayın Başbakan, Barzani paçavrasını gündeme getirmenin iyi niyetlilik olmadığını söylüyor. Kötüye kötü demenin neresi iyi niyetlilik değildir? Ne oldu da Barzani Türkiye’de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam. Sayın Başbakan’a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz.”

‘Evet’ vurgusu

Konuya ağır eleştiriler getiren Bahçeli, buna karşın 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan halk oylamasında kararlarının ‘Evet’ olduğunu yineledi: “Biz 16 Nisan’da millet için ‘Evet’, devlet için ‘Evet’, Türklüğün bekası için ‘Evet’ diyeceğiz. Ve hakkın hukukun safında ‘Evet’ diye yağacağız. Yemin ettik, dönmeyeceğiz. Döndürmeye çalışanlara bakmayacağız. Tuzak kuranlara aldanmayacağız, üzerimize oynayanlara kanmayacağız.”