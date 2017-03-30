Referandum olmadan Erdoğan’a rakip çıktı: ‘Evet’ çıkarsa BBP lideri aday olabilir

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu henüz gerçekleşmemişken, Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, parti lideri Mustafa Destici’nin cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Bu durumda Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rakip olacak.

Sputnik’te yer alan habere göre KRT’ye konuşan Mican, referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde Destici’nin cumhurbaşkanı adayı olacağını ancak yeni anayasa ile ilgili bazı çekincelere sahip olduklarını söyledi.

Yeni anayasadaki yetkilerin ‘yanlış biri’nin eline geçmesinden endişe duyduklarını kaydeden Mican, “Çekincelerimiz yok değil. Ya yalnış birisi olursa, uygun birisi olmazsa, hatta Kılıçdaroğlu daha öteye gidiyor, akli melekesi olmayan diyor” dedi.

BBP lideri Destici, referandum sürecinde uzun değerlendirmeler sonucunda partisinin ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklamıştı. Ancak partinin ‘kalesi’ olarak kabul edilen Sivas il teşkilatı başta olmak üzere bazı parti birimleri ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayarak ‘çatlak’ yaratmıştı.