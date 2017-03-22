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‘Referandum iptali’ söylentilerine hükümetten yanıt: Kimsenin buna gücü yetmez

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandumun iptal edilme ihtimaline dair söylentilere yanıt verdi: “Allah’ın izniyle hiçbir güç referandumun iptal edilmesi konusunda başarılı olamaz. Hiçbir gücün buna gücü yetmez.”

Fotoğraf: DHA

AA Editör Masası’na konuk olan Kurtulmuş, referandumun iptal edilmesini isteyenlerin olduğunu, ancak bunun mümkün olmadığını söyledi.

Başta terör örgütleri olmak üzere referandumun iptali için her türlü planın devrede olduğunu öne süren başbakan yardımcısı, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu söyledi.

Kurtulmuş şöyle devam etti: “Allah’ın izniyle hiçbir güç referandumun iptal edilmesi konusunda başarılı olamaz. Hiçbir gücün buna gücü yetmez. Bunu çok açık bir şekilde söylemek isterim.”

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