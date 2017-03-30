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Referandum günlükleri: YTÜ’de çay-kahve otomatında ‘Evet’ yazılı bardaklar

 

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki (YTÜ) çay-kahve otomatlarından ‘Evet’ yazılı bardakların verilmesi öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Okul yönetimi, otomat ihalesini alan firmanın, bardakları yanlışlıkla makineye koyduklarını söylediğini bildirdi.

Fotoğraf: ytukampus.com

Geçen günlerde üniversitenin elektrik-elektronik fakültesindeki otomatlardan çay-kahve almak isteyen öğrenciler, üzerinde ‘Kararımız net oyumu Evet’ yazılı karton bardaklarla karşılaştı.

Öğrenciler, bardakların üniversite yönetiminin izni dahilinde konulup-konulmadığını sordu.

‘Hatayla karışmış’

ytukampus.com’a açıklama yapan YTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Erişen, öğrencilerin şikayeti üzerine, faküte dekan yardımcısının kendisini arayarak durumu bildirdiğini kaydetti.

Bunu ‘şaşkınlık içerisinde’ dinlediğini ifade eden Doç. Dr. Erişen, üniversitenin sağlık kültür daire başkanıyla görüştüğünü anlattı: “Hemen otomat ihalesini alan firmaya ulaşmalarını, eğer bu bilerek yapıldıysa protokole göre yasal yaptırımları gerçekleştirmelerini istedim, akabinde 11.08’de kampüs güvenlik müdürünü aradım, derhal müdahale etmelerini, firmaya ulaşmalarını, kampüsteki bütün otomatları kontrol etmelerini söyledim. Güvenlik görevlileri bölgeye gitmiş, kampüs otomatlarını işleten firma sorumlusu çağırılmış, otomatların açılması ile toplamda 10 adet olduğu söylenen diğer bardakların içerisine yerleştirilmiş üzerinde ‘Kararımız net oyumuz Evet’ yazan bardaklar tespit edilmiştir.”

Doç. Dr. Yavuz Erişen, firma sorumlusunun “Bardaklar toptan balyalar şeklinde satın alınıyor. Satın aldığımız firma bu bardaklardan da üretiyor. Hatayla karışmış olabilir” dediğini aktardı.

Genel sekreter şöyle devam etti: “Güvenlik görevlileri olayla ilgili resmi tutanak tutmuşlardır. Üniversitemizde yer alan onlarca otomat makinası içerisinde sadece bir makinada diğer bardaklar arasına karışmış toplamda 10 adet kadar bu şekilde karton bardak tespit edildiği dikkate alındığında üniversite yönetiminin bu olayda bir rolü olabileceğini değerlendirmek objektif ve adil olmayan üzücü bir açıklama olacaktır.”

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