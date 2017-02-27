Referandum günlükleri: Valilikten ‘Hayırsever’e inceleme

Mersin Valiliği, kentteki CHP’li Mezitli Belediyesi’nin aşevleriyle ilgili “Mezitli halkı hayırseverdir” sloganının yer aldığı afişler hakkında inceleme başlattı.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu ile Emniyet Müdürlüğü’nden bir yetkili Mezitli Belediye Başkanı CHP’li Neşet Tarhan’dan “Mezitli halkı hayırseverdir. Hayırsever halkımızın yardımlarını bekliyoruz” yazılı afişi kaldırmasını istedi.

Karahaliloğlu, resmi yazı gönderemeyeceklerini söylerken, Tarhan da afişleri kaldırmayacaklarını bildirdi. İddiaya göre bu görüşmenin ardından Mersin Valiliği afişleri kaldırmayan Mezitli Belediyesi hakkında inceleme başlattı.

Özel bir şirketin işlettiği reklam panolarındaki afişlerin Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’nda yer alan esaslara aykırı olduğunu ileri süren valilik, söz konusu afişleri kaldırdı. Ancak belediyeye ait reklam panolarındaki afişler duruyor.

‘Birileri afişten rahatsız oluyor’

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarhan, afişlerden rahatsızlık duyan birilerinin olduğunu belirterek, “Birileri bu afişlerden rahatsız oluyor, şikâyet ediyor ama biz bir belediye çalışması afişi hazırladık. Siyasi parti değiliz. Eğer valilikten ‘afişleri sökün’ diye bir yazı gelirse bunu elbette kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.