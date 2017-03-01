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Referandum günlükleri: Üreticilerden ‘Hayır’lı pazar

 

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki pazarcılar, sattıkları ürünlerin üzerine koydukları kartonlarda referandum için yaratıcı ‘Hayır’ mesajları verdi.

Fotoğraflar: DHA

Pazarcılar, tezgahlarına ‘Limon gibi sıkılmaya hayır’, ‘Soyulup soğana çevrilmeye hayır’, ‘Yemezler hayır’, ‘Hayırlı pazarlar’, ‘Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha hayır’, ‘Sebzenin hayırlısı’ yazılı kartonlar yerleştirdi.

Bazı pazarcılar ise meyve sebzelerin üzerine ‘Hayır’ yazarak tezgaha koydu.

Pazarı ziyaret eden CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise esnaf ve vatandaşlara ‘Neden hayır?’ bildirisi dağıttı.

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