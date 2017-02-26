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Referandum günlükleri: Oyuncu Tuba Ünsal ve ekibinin lise ziyaretine ‘propaganda’ gerekçesiyle izin çıkmadı

 

Oyuncu Tuba Ünsal, Bartın’da oynadıkları oyundan sonra yapmak istedikleri lise ziyareti taleplerinin il milli eğitim müdürü tarafından “Bunlar lisede referandum propagandası yaparlar” denerek reddedildiğini açıkladı.

Fotoğraf: tubaunsal\Instagram

Ünsal, yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı.

Ünsal kendisinin, oyuncu arkadaşlarının ve ekipte yer alan Yeşilçam’ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu’nun politikayla ilgisi olmadığını savundu.

Bugun Bartın’da şahane bir seyirciye oynadık.Bizi üzen bir olay oldu paylaşmak isterim.Biz turnelerimizde gittiğimiz şehirlerde, kasabalarda mutlaka okulları ziyaret etmek istiyoruz, öğrencilerle buluşup belki ilham veririz tiyatro sevgisi aşılarız diye düşünüyoruz. Usta Kayhan Yıldızoğlu 84 yaşında ve en çok da o istiyor bu buluşmaları. Bugun Bartın da milli eğitim müdürü Yaşar Demir önce “Bi araştıralım şunları” diyor sonra da daha ileri giderek “Bunlar lisede referandum propagandası yaparlar izin yok” diyor ve devlet lisesine girmemize izin vermiyor. Lise öğrencilerine yapılma ihtimali olan “PROPAGANDA” olasılığından öğrencilerle buluşamadık, tiyatro yolculuğumuzu anlatamadık. Ne tiyatromuz bünyesinde olan sanatçılar ne ben ne de 84 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun siyasetle politikayla alakamız olamaz. Üzülerek sizlerle paylaşıyoruz. Son olarak; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” Atatürk #İsimsizYıldız

Tuba Unsal (@tubaunsal)’in paylaştığı bir gönderi ()

Ünsal, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Bugün Bartın’da şahane bir seyirciye oynadık. Bizi üzen bir olay oldu paylaşmak isterim. Biz turnelerimizde gittiğimiz şehirlerde, kasabalarda mutlaka okulları ziyaret etmek istiyoruz, öğrencilerle buluşup belki ilham veririz, tiyatro sevgisi aşılarız diye düşünüyoruz. Usta Kayhan Yıldızoğlu 84 yaşında ve en çok da o istiyor bu buluşmaları. Bugün Bartın’da Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir önce ‘Bir araştıralım şunları’ diyor sonra da daha ileri giderek ‘Bunlar lisede referandum propagandası yaparlar izin yok’ diyor ve devlet lisesine girmemize izin vermiyor. Lise öğrencilerine yapılma ihtimali olan ‘PROPAGANDA’ olasılığından öğrencilerle buluşamadık, tiyatro yolculuğumuzu anlatamadık. Ne tiyatromuz bünyesinde olan sanatçılar ne ben ne de 84 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun siyasetle politikayla alakamız olamaz. Üzülerek sizlerle paylaşıyoruz. Son olarak; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Atatürk.”

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