Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Referandum günlükleri: ‘Nisana kadar lan sonunuz, Osmanlı hepinizi kılıçtan geçirecek’

 

İstanbul’da bir İETT otobüsünde yaşanan kavgada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen bir kişi, otobüstekilere, “Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek” tehdidinde bulundu.

Neden çıktığı anlaşılamayan kavgayı aynı otobüste seyahat eden bir başka yolcu telefonunun kamerasıyla kaydetmeye başladı. İki kişi arasında siyasi bir konuşma nedeniyle çıktığı anlaşılan kavgada, taraflardan biri, “Erdoğan’a benim canım feda. Çapulcu! Aleviliğin daha A’sını bilmiyorsun. Çapulcu! Nisana kadar lan sonunuz. Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek” sözlerini sarf ediyor.

Kavgadaki kişinin savurduğu tehditlerden otobüsteki diğer yurttaşların da rahatsız olduğu görülüyor.

Kavga, başta sosyal medya ve ekşi sözlük üzerinde hayli paylaşıldı.

Referandum günlükleri: Üreticilerden ‘Hayır’lı pazar

Çavuşoğlu ‘sıkışıp’ gidince pazarcı affetmedi: Gonuşmadan geçmeycen, cevap vercen

Referandum günlükleri: Oyuncu Tuba Ünsal ve ekibinin lise ziyaretine ‘propaganda’ gerekçesiyle izin çıkmadı

Referandum günlükleri: CHP’li Çaycuma Belediyesi ‘Hayır’ çorbası’ dağıtmaya başladı

Referandum günlükleri: Semt pazarını gezen Çavuşoğlu, ‘Hayırlı Cumalar’a ‘geçit vermedi’

Referandum günlükleri: ‘Hayırla geldiniz’ tabelası gitti, ‘Welcome’ tabelası geldi

‘İz’ine de tahammül yok: Cerattepe’de polis kar üzerine yazılan ‘Hayır’ı sildi

Gerekçe bilinmiyor: Digitürk, Şili’deki ‘Hayır’ı anlatan ‘No’yu yayından kaldırdı

‘Yanlış anlaşılır’mış: Konya’da ‘Sigaraya Hayır’ yazılı broşürler toplatıldı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...