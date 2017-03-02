Referandum günlükleri: ‘Nisana kadar lan sonunuz, Osmanlı hepinizi kılıçtan geçirecek’

İstanbul’da bir İETT otobüsünde yaşanan kavgada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen bir kişi, otobüstekilere, “Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek” tehdidinde bulundu.

‘Erdoğan’a benim canım feda’ diyen kişi, otobüste yolcuyu tehdit etti: Nisan’a kadar sonunuz. Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek pic.twitter.com/BvIaJIHk8x — dokuz8 (@dokuz8haber) 2 Mart 2017

Neden çıktığı anlaşılamayan kavgayı aynı otobüste seyahat eden bir başka yolcu telefonunun kamerasıyla kaydetmeye başladı. İki kişi arasında siyasi bir konuşma nedeniyle çıktığı anlaşılan kavgada, taraflardan biri, “Erdoğan’a benim canım feda. Çapulcu! Aleviliğin daha A’sını bilmiyorsun. Çapulcu! Nisana kadar lan sonunuz. Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek” sözlerini sarf ediyor.

Kavgadaki kişinin savurduğu tehditlerden otobüsteki diğer yurttaşların da rahatsız olduğu görülüyor.

Kavga, başta sosyal medya ve ekşi sözlük üzerinde hayli paylaşıldı.