Referandum günlükleri: Lise edebiyat sınavında ‘Evet’ propagandası

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 12’nci sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavında öğrencilere sorulan sorularda ‘Evet’ propagandası yapıldı.

BirGün’den Burak Abatay’ın haberine göre okulun Türk dili ve edebiyatı zümresi tarafından hazırlanan sorulardan birinde bir şiirin nazım ve vezin birimlerinin incelenmesi istendi. Şiir ise, “Evet, gelecek nesiller için/ Evet; güçlü Türkiye için/ Evet; olsun, son bulsun/ Endişeli günler yok olsun” dizelerinden oluşuyor.

“Türk halkı ülkenin kalkınması ve istikrarın devam etmesi için referandum sürecinde neyi tercih edeceğini biliyor” ifadelerinin yer aldığı sorulardan birinde öğrencilerden cümleyi öğelerine ayırması istenirken, Hollanda ile yaşanan ‘referandum gerginliği’ de sınavda kendine yer buldu. Bir soruda öğrencilerden “Hollandalı vatandaşlarımıza itlerle, atlarla saldırdı” cümlesindeki anlatım bozukluğunu bulmaları istendi.

Sınav kağıtlarından birinde de ‘OYUMUZ EVET’ yazdığı görüldü.