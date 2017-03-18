Referandum günlükleri: Karacabey’de göndere ‘yanlışlıkla’ Osmanlı bayrağı çekildi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ziyareti öncesinde denetim yapan görevliler, belediye flaması yanındaki göndere Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı çekildiğini fark etti.

Kısa süre sonra Türk bayrağının çekilmesiyle kriz sona ererken, ilçenin AKP’li belediye başkanı ‘art niyet’ olduğunu sanmadığını söyledi: “Belediyede çalışan bir görevli, Türk bayrağına benzediği için yanlışlıkla Osmanlı bayrağı asmış.”

Müezzinoğlu’nun dün açılan tarım fuarını ziyareti öncesinde Soğan Pazarı önünde birinde Türk bayrağı, diğerinde Karacabey Belediyesi’nin flaması bulunan iki direğin olduğu yere gelen belediye görevlisi çalışma yaptı.

Çevredekilerin tepkisi ve fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla görevliler, Osmanlı bayrağını indirip yeniden Türk bayrağını göndere çekti.

Karacabey’in AKP’li belediye başkanı Ali Özkan, 18 Mart öncesinde ilçede bayrakların yenilendiğini, Osmanlı bayrağının yanlışlıkla göndere çekildiğini söyledi.

Özkan şöyle konuştu: “Küçük Sanayi girişinde 16 Türk Devleti bayrağı bulunuyor. Bunlardan biri de Osmanlı bayrağı. Bugün kutlanacak Çanakkale Şehitlerini anma yıldönümü töreni nedeniyle ilçedeki eskiyen tüm bayraklarını değiştirmek istedik. Belediyede çalışan bir görevli, Türk bayrağına benzediği için yanlışlıkla Osmanlı bayrağı asmış. Amirinin talimatı ile bayrak hemen indirilip yerine Türk bayrağı asıldı. Görevli hakkında iç soruşturma başlattık. Olayda art niyet olduğunu sanmıyorum.”