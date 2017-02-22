Referandum günlükleri: ‘Hayırla geldiniz’ tabelası gitti, ‘Welcome’ tabelası geldi

Manisa’da bir okul binasının girişindeki ‘Hayırla geldiniz’ ve ‘Hayırla gidiniz’ yazılı tabelalar, ‘Hoşgeldiniz – Welcome’ ve ‘Güle güle – Goodbye’ yazılı yenileriyle değiştirildi.

Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu’nun girişine üç yıl önce ‘Hayırla geldiniz’ ve ‘Hayırla gidiniz’ yazılı tabelalar asılmıştı.

Okula gelen öğrenciler ve velileri karşılayan bu iki tabela geçen hafta ‘Hoşgeldiniz – Welcome’ ve ‘Güle güle – Goodbye’ yazılı tabelalarla değiştirildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, okuldaki tabelalarla ilgili yapılan değişiklikten yeni bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Dernekbaş, “Bununla ilgili talimat verdim, gerekli incelemeleri yapıyorlar. İnceleme sonucunda durum ortaya çıkacak. Ne zaman yapıldı değişiklik o araştırılacak. Bana bugüne kadar böyle bir şey gelmemişti. İnceleme sonunda gereği yapılır” dedi.

Okul idarecileri ise açıklama yapmadı.