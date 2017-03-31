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Referandum günlükleri: ‘Erdoğan dünyaya nam saldı, gebereceksiniz’

 

İETT otobüsünde bir kadın, “Erdoğan dünyaya nam saldı. Siz öleceksiniz, gebereceksiniz, az kaldı” diye tehdit savurdu.

Cumhuriyet’in haberine göre Ümraniye-Sultanbeyli seferini yapan İETT’ye ait 131C numaralı otobüste iki gün önce bir yurttaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının da yer aldığı ‘Evet’ afişlerinin cumhurbaşkanının tarafsızlığına gölge düşürdüğünü söyledi ve yanındakilere tepkisini dile getirdi.

Bunu duyan bir kadın otobüstekileri, “Erdoğan dünyaya nam saldı. Siz öleceksiniz, gebereceksiniz, az kaldı” diye tehdit etti.

Videoda otobüsteki pek çok insanın tehdide karşı tepki gösterdiği de duyuluyor.

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