Referandum günlükleri: CHP’li Çaycuma Belediyesi ‘Hayır’ çorbası’ dağıtmaya başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin CHP’li belediyesi, cuma günleri semt pazarında ‘Hayır’ çorbası’ dağıtmaya başladı.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği çorba dağıtımına Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da katıldı.

Kantarcı, insanların ‘Hayır’ ile başlayan cümleleri kurmaktan çekindiği bir dönemde pazarcı esnafının talebi üzerine böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

‘Hayır’ çorbası’nı her cuma günü ücretsiz dağıtacaklarını söyleyen Kantarcı, “Pazar yerinde restoran anlamında da fazla bir yer yok. Özellikle pazarcı esnafına vermek için böyle bir organizasyon yapmayı düşündük, ‘Hayırlı cumalar’ diyerek. ‘Hayır’ sözcüğü moda bir sözcük. ‘Evet’ de moda bir sözcük bu dönem” dedi.

Geçmişte ‘Hayırlı cumalar’ diyenlerin bu sözcüğü şimdi kullanmamayı tercih ettiğini söyleyen CHP’li başkan, “Bu da bu işin esprisi oldu diyebiliriz. Ben mesajlarımı her şekilde vermeye çalışıyorum. Mesaj almak isteyenler her zaman mesajı alabilirler” dedi.

‘Hayır’ çorbası’, cuma günleri kurulan Köprübaşı’ndaki halk pazarında her hafta başka bir hayırseverin desteğiyle dağıtılacak.