Referandum günlükleri: Asker üniformalı Erdoğan çizimiyle ‘Evet’ propagandası

Şanlıurfa’da bir yurttaş, üzerinde üç hilal, Osmanlı arması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın askeri üniforma giydirilmiş bir resmi bulunan pankartla ‘Evet’ propagandası yaptı.

Emlakçı Halil Kaytan’ın hazırladığı ve Atatürk Bulvarı’nda yer alan pankartta “Biz ezelden beri siye heeyiğ (evetiz), isottan vazgeçeriğ, senden vazgeçmeniğ” ifadeleri yer aldı.

‘Gururlandırmak amacıyla astım’

Kaytan, afişi ‘vefa borcu’nu yerine getirmek amacıyla astığını söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gururlandırmak amacıyla böyle bir pankartla ona destek vermek istedik. Devletimize, milletimize yaptığı destekten dolayı bir vefa borucu olarak bunu asmayı uygun gördük. Böyle bir cumhurbaşkanını ilk defa gördük.”