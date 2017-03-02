Referandum günlükleri: AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su faturasından ‘Hayır’ı çıkardı

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), su faturalarında yıllardır yer alan ve kaçak suya ilişkin yayınlanan ‘Hayır’ ibaresini çıkardı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, belediyenin uygulamasından önceki faturaların üst bölümünde mavi şerit üzerinde “Su Kayıp-Kaçağına Hayır” yazısı yer alıyordu.

Referandum öncesi faturalarda ‘değişikliğe’ giden belediye yeni faturalarda “Temiz su insani bir haktır. Sağlıklı üretim bizden tasarruflu tüketim sizden. Sudan güç aldık” yazısına yer verdi.

Yurttaşlara kaçak su kullananları ihbar çağrısı yaptığı ve kullanılmaması hakkında uyarıda bulunduğu yazı, artık faturalarda yer almıyor.