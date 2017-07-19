Referandum çalışması sırasında CHP’li vekile saldıran esnafa hapis cezası

Kayseri’de referandum çalışması yapan CHP’li vekile bıçakla saldıran adama hapis cezası verildi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 16 Nisan’daki başkanlık referandumu öncesi, 6 Nisan’da Talas ilçesindeki Kiçiköy Mahallesi’nde esnafı ziyaret etmişti.
Arık’a ve partililere, girdiği ‘pet shop’un sahibi 43 yaşındaki Abdullah Ateş bıçakla saldırmıştı. Saldırgan partililer tarafından ‘etkisiz hale getirilmişti.’
Ateş, ‘silahla tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklanmış, 17 Mayıs’taki ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Ceza çıktı
Kayseri 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın karar duruşması görüldü.
Sanığın katıldığı duruşmada CHP Melikgazi ilçe başkanı da olan Arık’ın avukatı İbrahim Kaan hazır bulundu. Kaan, sanığın ailesinin mağdur olmaması için şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.
Mahkeme, Ateş’e üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verdi.