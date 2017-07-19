Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Referandum çalışması sırasında CHP’li vekile saldıran esnafa hapis cezası

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Kayseri’de referandum çalışması yapan CHP’li vekile bıçakla saldıran adama hapis cezası verildi.

Saldırı günü. (Fotoğraflar: DHA)

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 16 Nisan’daki başkanlık referandumu öncesi, 6 Nisan’da Talas ilçesindeki Kiçiköy Mahallesi’nde esnafı ziyaret etmişti.

Reklam

Arık’a ve partililere, girdiği ‘pet shop’un sahibi 43 yaşındaki Abdullah Ateş bıçakla saldırmıştı. Saldırgan partililer tarafından ‘etkisiz hale getirilmişti.’

Ateş, ‘silahla tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklanmış, 17 Mayıs’taki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Ceza çıktı

Ateş.

Kayseri 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın karar duruşması görüldü.

Sanığın katıldığı duruşmada CHP Melikgazi ilçe başkanı da olan Arık’ın avukatı İbrahim Kaan hazır bulundu. Kaan, sanığın ailesinin mağdur olmaması için şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Mahkeme, Ateş’e üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kayseri’de ‘Hayır’ çalışması yapan CHP’li vekil Çetin Arık’a bıçaklı saldırı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Alman hükümeti Ankara’yı protesto etti: Vatandaşımıza yönelik suçlama absürd

  Almanya Türkiye’nin Berlin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu altı insan hakları savunucusunu tutuklamasını protesto etti. 5 Temmuz’da Büyükada’da toplantı halindeyken polis baskını sonrası gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan altısı 15 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Alman vatandaşı Hivos üyesi Peter Steudtner de bulunuyor. 10 isim ‘terör örgütü […]

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye ‘gözdağı’

  Suudi Arabistan, Körfez’deki krizde Katar’dan yana tavır alan Türkiye’ye gözdağı verdi. Katar ‘teröre destek verdiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri tarafından ‘abluka’ya alınmış, buna karşılık Türkiye Katar’a hem gıda sevkiyatı yapmış hem de ülkedeki üssüne asker ve tank ve dahil takviye kuvvet göndermişti. ‘Ablukacı’ ülkeler Türkiye’in Katar’a desteğinden rahatsız. ‘Verimli bir durum olmaz’ Hürriyet’in […]

Kabinede beş bakan değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından beklenen kabine değişikliği gerçekleşti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...