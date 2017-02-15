Referandum bebeği: Yeni doğan çocuğa ‘Evet’ ismi verildi

Diyarbakır’da 20 gün önce doğan kız çocuğuna anayasa değişiklik referandumuna atıfla ‘Evet’ adı verildi.

Ergani’deki İncehıdır Mahallesi’nde yaşayan Mustafa-Songül Çelik çiftinin çocuğu 20 gün önce dünyaya geldi.

Baba Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayranlık duyduğunu belirterek, 16 Nisan’daki referanduma atıfla kızlarının ismini ‘Evet’ koyduklarını söyledi.

‘Hatıra olarak kalacak’

‘Üç eşi ve sekiz çocuğu’ bulunan Çelik şunları kaydetti: “Bebeğin ismini koyarken 16 Nisan’da yapılacak seçimi düşündük. Nüfus müdürlüğüne gittik ve çocuğun ismini ‘Evet’ koyduk. Memurlar ilk önce şaşırdılar. Referandumda ‘Evet’ oyu vereceğimiz için kızımıza ‘Evet’ ismini verdik. Akrabalarımızın tepkisi olumlu yönde oldu. Hepimiz zaten ‘Evet’ oyu vereceğiz. İleride çocuğumun bu isimden olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Bu bize güzel bir hatıra olarak kalacak.”

‘Fikir benden çıktı’

Fikrin kendisinden çıktığını söyleyen anne Çelik, “Eşime ‘Evet ismini verelim’ dediğimde olumlu karşıladı. Tayyip Erdoğan için bu ismi bıraktık. Eskiden köyümüzde su, yol yoktu. Şimdi evimizde çeşme var. O yüzden ‘Evet’ diyoruz” dedi.

AKP Ergani İlçe Başkan Şükrü Sayan da aileyi ziyaret ederek bebeğe çeyrek altın taktı.