Referandum ayarlı imza: Erdoğan güzellik uzmanlarını kararnameyle ‘yetkilendirdi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, güzellik merkezi çalışanı binlerce kişiyi ilgilendiren kararnameyi imzaladı.

Sağlık Bakanlığı, 2008 tarihli bir yönetmelikte, güzellik uzmanlarının lazer epilasyon için gerekli bir aracı kullanabilmesine onay vermişti. Bunun üzerine de doktorlar Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay, 2014’te bu işlemin sadece doktorlar tarafından yapılabilmesini kararlaştırmıştı. Kararın ardından çok sayıda ‘güzellik merkezi’nin kapatıldığı, ruhsatlarının da iptal edildiği belirtiliyordu.

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bu sorunu çözün” diyerek talimat verdiğini söylemişti.

İmza bugün atıldı

Ve nihayet, güzellik uzmanlarının beklediği imza bugün atıldı.

‘Ak Saray’da düzenlenen ‘Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet’ toplantısında güzellik uzmanlarının sorunlarını çözmenin kendileri için ‘görev’ olduğunu söyledi.

Güzellik uzmanlarının yetkilendirilmesi konusunda bakanlar kurulu kararını onaylayacağını aktaran Erdoğan, “Özellikle ‘Daha güzel bir Türkiye için Evet’ dediğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda “Şimdi kararname hazır. ‘Güzellik uzmanlarının tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilmesini’ düzenleyen bakanlar kurulu kararını imzalıyorum” sözleriyle kararnameyi imzaladı.

Erdoğan’a bu sırada sahneye çıkan güzellik uzmanları da eşlik etti.