Referandum ‘ayarı’: YSK, anket yasağına uymayan kanallara ‘dokunamayacak’

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) referandum sürecinde ‘tek taraflı yayın’ın önünün açılmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), ‘anket yasağı’na uymayan özel radyo ve televizyonlara yaptırım uygulama yetkisi elinden alındı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre 6 Nisan’dan itibaren uygulanacak karara göre, YSK her perşembe Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) gelen yayın ihlali raporlarını ele alacak ancak işlem yapamayacak. YSK’nın belirlediği kurallara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyonlara cezayı RTÜK verecek.

Referandumdan önceki 10 günlük süreçte yurttaşların oyunu etkileyebilecek biçimde anket ve tahmin içeren yayınların yapılması yasaklanırken, bu süre dışında yapılacak yayınlarda anketi yapan kuruluşun adı, araştırmanın kim tarafından yapıldığı gibi detayların paylaşılması zorunlu olacak. Ancak bu yasağa uymayan radyo ve televizyonlara YSK’nın herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmuyor.

Öte yandan YSK, siyasi reklamlara ilişkin yaptırım uygulamasını sürdürecek. Partiler, 14 nisan 2017 gece yarısına kadar siyasi reklam yayınlayabilecek.

Eşitlik ilkesi ‘serbest bırakılmıştı’

687 Sayılı KHK’da, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun 149/A maddesinin yürürlükten kaldırılmıştı. Bu madde, eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı olarak yayın yapan özel televizyon ve radyolara yayın durdurma ve para cezaları verilmesini öngörüyordu.