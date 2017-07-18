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Refah, kayyım ve OHAL’in eseri: İki kez zabıta yapılan tiyatrocu, KHK ile ihraç edildi

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Diyarbakır’da 1990’da girdiği Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olan Şahabettin Dağ, iki kez zabıta yapıldı, son kanun hükmünde kararnameyle de (KHK) ihraç edildi.

Şehabattin Dağ (ayakta) bir oyunda… Fotoğraflar: DHA

Dağ, 26 yaşında başladığı oyunculuğuna 1994 yılında ara vermek zorunda kaldı. Bunun sebebi ise Refah Partili büyükşehir belediyesi döneminde tiyatronun kapatılmasıydı. Bir yıl boyunca zabıta olarak görev yapan Dağ, tiyatro açılınca tekrar oyunculuğa döndü.

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Geçen yıl ekim ayında kadar Haldun Dormen’in yönettiği bir oyun da dahil olmak üzere, pek çok oyunda sahne alan Dağ, belediyeye atana kayyımın tiyatroyu kapaması üzerine yeniden zabıta yapıldı. Tiyatrodaki oyuncuların büyük kısmı ise özel tiyatro kurdu.

Yedi aydır zabıtalık yapan Dağ, son KHK ile görevinden ihraç edildi.

‘Emeklilik dilekçem işleme sokulmadı’

Evli ve dört çocuk babası olan Dağ, ihracıyla beraber emekliliğinin de yakıldığını söyledi: “Yanlış bir karardı. 27 yıllık emeğimiz bir karar ile silinmeye çalışılıyor. Ben belediyeye kayyum atanmasından sonra emeklilik için iki arkadaşım ile başvuru yapmıştım. Emeklilik dilekçemi bir gün geç vermem nedeniyle işleme sokulmadı. Şimdi hakkımda verilen ihraç kararına itiraz edeceğim, hem de SGK’ya başvuru yaparak hak ettiğim emeklilik için girişimde bulunacağım.”

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