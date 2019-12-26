Reel kesimde ‘iyimser görünüm’ üçüncü aya girdi: Güven endeksi aralıkta da arttı

Karadeniz bölgesindeki beş ilde 71 noktada dün çıkan ve gece boyu süren orman yangınlarından önemli bir kısmı kontrol altına alınıp söndürülürken, bir kısmı da kendiliğinden söndü. Trabzon’da dört, Rize’de dört ve Samsun’da iki noktadaki yangınlara müdahale edilirken, bölgede 71 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 61’inin söndürüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘yangınların büyük bir kısmınının kontrol altına alındığını, ancak kontrol altına alınamayan yerlerin de olduğunu’ açıkladı. Pakdemirli, çalışmaların sabaha kadar süreceğini belirterek, “İnşallah o yangınları da kontrol altına alacağız” dedi. Pakdemirli, yangınlarla ilgili yedi kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını da açıkladı. Jandarma ekipleri de bahçelerinde anız yaktıklarını tespit ettiği kişilere para cezası kesti.