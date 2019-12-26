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Yaramazlara biraz batar!

Reel kesimde ‘iyimser görünüm’ üçüncü aya girdi: Güven endeksi aralıkta da arttı

Reel kesim güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 1.6 puan artarak 103.6 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.7 oldu.

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Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm, 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.

Endeks en son eylül ayında 98.8’le ‘kötümser görünüm’ bölgesindeydi.

MB’nin açıklamasında, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken; son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilediği belirtildi.

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