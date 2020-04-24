Reel kesimde güven de çakıldı: 11 yılın en düşük düzeyinde

Reel kesim güven endeksi corona virüsü nedeniyle ekonominin büyük bölümünün durmasına paralel olarak nisan ayında Şubat 2009’dan bu yana en düşük seviye olan 66.8’e indi.

Fotoğraf: DHA

Endeks bir önceki aya göre 32.9 puan azaldı.

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Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 36.3 puan azalarak 62.3’e indi.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm, 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da corona virüsünün yarattığı etkiyle nisanda bir önceki aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6 olarak kayda geçti. Kapasite kullanım oranı en son 2008 krizinden sonra 2009 ilk çeyrekte bu seviyelere gerilemişti.