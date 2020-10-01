Reddettiği erkek tarafından öldürülen kadın, başka mağdurdan yardım istemiş

Dört yıl önce kendisi sosyal medyadan taciz ve tehdit eden Erdoğan Küpeli’ye dava açıp ceza aldıran Gülay Mübarek, Küpeli’nin bugün öldürdüğü kadının kendisinden yardım istediğini söyledi.

46 yaşındaki Erdoğan Küpeli, Gülay Mübarek’i sosyal medya üzerinden tehdit etmesi nedeniyle açılan davada Kasım 2019’da toplam sekiz yıl üç ay hapis cezası almıştı. Küpeli, 2018’de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmasının ardından bir süre sonra da tahliye edilmişti.

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Küpeli, bugün Adana’da kendisini reddeden 35 yaşındaki market kasiyeri Tuğba Keleş’i tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde de bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mübarek, Keleş’in yaklaşık bir ay önce kendisine yine Twitter’dan mesaj gönderdiğini belirterek mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Keleş’in, Mübarek’e “Bana yardım et” yazdığı görüldü. Mübarek, Keleş’le bugün konuşacağını da belirtti.

Erdoğan Küpeli'nin vurduğu Tuğba 1 ay önce bana yazmış ama öyle yoğun ki dm görmemişim. Daha dün başka iletişim kanallarından bana ulaşmaya çalıştı, biz bugün konuşacaktık Tuğba ile. Konuşup neler yapabiliriz diye bakacaktık . Tuğba bugün vuruldu Erdoğan Küpeli vurdu onu. pic.twitter.com/DCeUbcuNcH — Gülay Mubarek Habib (@pipetlielmasuyu) October 1, 2020

Mübarek şunları yazdı: “Bu adama bana yaptıkları için sekiz yıl altı ay ceza verdiniz ama tutuklamadınız. O da bundan cesaret alarak uzun süredir taciz ve tehdit ettiği Tuğba Keleş’i vurdu. Kendine de sıkmış, umarım geberirsin Erdoğan Küpeli. Tuğba, sana söz, sen iyileş, beraber saracağız yaralarımızı. (Keleş ilk olarak hastaneye yaralı olarak kaldırılmıştı)“

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Mübarek, Küpeli’ye verilen cezanın henüz onanmadığını da belirterek “Ölüyorum üzüntüden sinirden” ifadesini kullandı.

‘Tuğba’nın birçok katili var’

Mübarek şöyle devam etti: “(Küpeli’nin fotoğrafını paylaşarak) Bu erkeği hatırlıyor musunuz? Bana ‘iftiracı’ diyen Erdoğan Küpeli, bugün Tuğba Keleş’i öldürdü. Tehdit ve tacizden sekiz yıl ceza alan biri tutuksuz dolaştı bir yıl, bu süre içerisinde de yine bir kadını tehdit etti ve bugün öldürdü. Tuğba’nın birçok katili var. (…) Ben söyledim, ‘Bu adam katil’ dedim. ‘Beni öldürmeye geldi dört sefer’ dedim. Dört sene içinde beş kere ev değiştirdim ben. Bu adam beni bulsaydı, beni de vuracaktı. Yaşıyor olmamın tek sebebi sadece şans. Tuğba’yı vurdu ama katil Erdoğan Küpeli. Tutuklamak için yeterlidir umarım.”